сегодня в 15:58

Путин призвал ускорить принятие законопроектов по ГЧП в космосе

Президент России Владимир Путин попросил Госдуму ускорить принятие законопроектов по государственно-частному партнерству в космосе.

Президент РФ выступает на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«На рассмотрении в Государственной думе находятся законопроекты, которые позволят расширить механизм государственно-частного партнерства на отрасли промышленности и космической сферы», — сказал он.

Путин попросил депутатов принять законопроекты в ближайшее время.

Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня.