Путин призвал ускорить принятие законопроектов по ГЧП в космосе
Президент России Владимир Путин попросил Госдуму ускорить принятие законопроектов по государственно-частному партнерству в космосе.
Президент РФ выступает на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«На рассмотрении в Государственной думе находятся законопроекты, которые позволят расширить механизм государственно-частного партнерства на отрасли промышленности и космической сферы», — сказал он.
Путин попросил депутатов принять законопроекты в ближайшее время.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня.