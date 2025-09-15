Путин призвал правительство «пройти по острому лезвию»

Президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам призвал членов кабмина не допустить переохлаждения экономики. По словам главы государства, в этом вопросе необходимо «пройти по острому лезвию»: не переохладить сектор, но и не навредить макроэкономической политике, сообщает РИА Новости .

Российский лидер заявил об этом в контексте рассуждений о необходимости принятия мер по борьбе с инфляцией и усиления макроэкономической стабильности.

«И общим мнением было также, что необходимо пройти по такому острому лезвию и макроэкономическую политику не подорвать, и экономику не переохладить, не заморозить ее», — сказал Путин.

Президент обратил внимание, что меры по снижению инфляции в России дают результат. Стране также необходимо стараться опережать динамику глобальной экономики, уверен Владимир Путин.

