Путин призвал нефтегазовую отрасль направить доходы на долги

Президент Путин: доходы нефтегазовой отрасли нужно направить на погашение долгов

Президент России Владимир Путин 23 марта заявил, что нефтегазовым компаниям следует направить дополнительные доходы на погашение задолженности перед отечественными банками, сообщает газета «Известия» .

На совещании по экономическим вопросам Владимир Путин подчеркнул, что дополнительные доходы от роста мировых цен на углеводороды целесообразно направлять на снижение долговой нагрузки.

«Уже говорил, российским нефтегазовым компаниям стоит подумать о том, чтобы направить дополнительные доходы от роста мировых котировок углеводородов на снижение долговой нагрузки, на погашение задолженности перед отечественными банками», — сообщил он.

Президент назвал такой подход зрелым решением. Он также отметил необходимость взвешенно использовать дополнительные доходы федерального бюджета, чтобы обеспечить долгосрочную сбалансированность главного финансового документа страны.

Накануне глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что в условиях дефицита ресурсов и разрушения глобальных цепочек поставок роль России как поставщика биржевых товаров и продукции первой необходимости будет только возрастать.

