Путин принял участие в запуске объектов металлургической промышленности

сегодня в 15:27

Президент РФ Владимир Путин в понедельник по видеосвязи дал разрешение на пуск ряда объектов металлургической промышленности, сообщает пресс-служба Кремля.

Так, была запущена после капремота доменная печь № 5 Енакиевского металлургического завода. Еще состоялся пуск печей по выпуску спецсплавов АО «Русполимет» и новой коксовой батареи Магнитогорского металлургического комбината.

«По оценкам экспертов, в прошлом году Россия заняла первое место в мире по производству высокосортного никеля, второе место по выпуску алюминия, третье — по производству титановой продукции», — заявил Путин.

Также российский лидер отметил, что РФ стала пятой по объемам выплавки стали.

21 июля в России будут праздновать День металлурга. Путин поздравил работников и ветеранов отрасли с предстоящим профессиональным праздником.