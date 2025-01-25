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Путин поручил увеличить размер пособия по беременности для студенток

Глава государства Владимир Путин дал поручение увеличить размер пособия по беременности и родам для студенток до регионального прожиточного минимума, сообщается на сайте Кремля.

Поручение дано российскому правительству. Ответственный — премьер-министр Михаил Мишустин.

Поручение нужно выполнить до 15 апреля текущего года.

Оно касается размера пособия по беременности и родам женщинам, которые обучаются по очной форме обучения в профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования, организациях дополнительного профобразования и научных организациях.

Ранее на Госсовете президент отметил, что в стране следует уделять особое внимание будущим мамам — студенткам очных отделений вузов, колледжей, техникумов.