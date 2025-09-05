Путин: объединение банковских инструментов РФ и КНР упростит поездки туристов

сегодня в 09:49

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании ВЭФ-2025 допустил возможность объединения платежных инструментов РФ и КНР, чтобы упростить поездки туристов. По его словам, важно, чтобы у путешественников из обеих стран было меньше трудностей, сообщает РИА Новости .

Так, туристы смогут использовать российскую платежную систему «МИР». Есть и китайские инструменты такого же вида, отметил Путин.

Он добавил, что государства могут объединить данные инструменты. Также допускается использование карт третьих стран.

10-й Восточный экономический форум проводится на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Он проходит с 3 по 6 сентября.