Путин о ключевой ставке: есть тенденция к снижению инфляции, надеюсь, ЦБ учтет

Путин заявил, что в России наблюдается тенденция к снижению инфляции

Глава государства Владимир Путин отметил, что существует тенденция к уменьшению инфляции. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Путин участвует в работе ежегодного съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Он уточнил, что объемы кредитования в РФ растут, темпы у них хорошие. При этом ЦБ РФ еще считает реальной угрозу инфляции.

«Мы видим тенденции — тенденции положительные, в сторону снижения (инфляции — ред.). Надеюсь, и соответствующая реакция будет у регулятора. Посмотрим», — сказал президент.

По его словам, на сегодняшний день в стране удается балансировать, поддерживать объем кредитования экономики и бороться с инфляцией.