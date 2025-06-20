Путин: нужно определить срок давности по оспариванию приватизации

Глава государства в пятницу выступил на пленарной сессии ПМЭФ. Ее модератором стал журналист, генеральный директор, ведущий телеканала Sky News Arabia Надим Дауд Котейш.

«На встречах с бизнесом я говорил о том, что при приватизации было допущено много несправедливости. Когда за один рубль приватизировалось то, что стоит миллионы. Все это понятно, с точки зрения социальной справедливости — это не лучшее решение. Еще худшим решением будет все назад забирать», — сказал Путин.

Глава государства отметил необходимость выработки нормативно-правовой базы и сроков давности таких прецедентов.