Путин новым законом запретил Apple мешать установке магазина приложений RuStore

Президент России Владимир Путин подписал новый закон, который меняет правила использования российского цифрового магазина на устройствах компании Apple. Начиная с 1 сентября американская корпорация не сможет блокировать работу отечественной платформы RuStore на своих планшетах и телефонах, сообщает РИА Новости .

Благодаря этому решению российские пользователи получат возможность не только устанавливать RuStore на свои iPhone и другую продукцию Apple, но и свободно смогут приобретать через него программные продукты, созданные отечественными разработчиками.

Таким образом, с сентября владельцы техники Apple в России смогут пользоваться национальным магазином приложений без каких-либо ограничений со стороны производителя.

Государство ввело новые правила, запрещающие производителям гаджетов мешать пользователям устанавливать программы из разных источников или обновлять их. Также запрещено блокировать работу устройства при использовании альтернативного ПО, диктовать разработчикам цены и ограничивать способы оплаты внутри приложений.

Эти меры направлены против практик зарубежных компаний, в особенности Apple и Google, которые ранее препятствовали доступу к важным российским сервисам, включая банковские приложения, необходимые для повседневной жизни.