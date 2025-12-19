Путин назвал повышение НДС временной мерой и допустил снижение налоговой нагрузки

Повышение налога на добавленную стоимость стало самым прозрачным и честным способом сбалансировать бюджет в текущих условиях, однако в перспективе конечной целью остается снижение налогового бремени, заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о налоговых изменениях.

«Самый правильный, честный и прозрачный способ решения стоящих перед нами задач — это повышение НДС. Цель простая — достичь сбалансированности бюджета. В целом это получилось», — сказал Путин.

Глава государства отметил, что решение о повышении НДС принималось после длительного обсуждения в правительстве и администрации президента. По его словам, основная задача налоговых изменений — обеспечить устойчивость и сбалансированность бюджета, и эта цель в целом уже достигнута.

Президент подчеркнул, что при росте налоговой нагрузки возрастает риск ухода бизнеса в тень, поэтому одной из ключевых задач остается борьба с теневой экономикой и неуплатой налогов. Важно, чтобы повышение налога давало реальный финансовый эффект, а не оставалось формальностью на бумаге.

«Нам нужно, чтобы при повышении налога это выразилось в реальных доходах бюджета», — отметил он.

При этом Путин дал понять, что рост налогов не рассматривается как постоянная мера. В долгосрочной перспективе власти рассчитывают перейти к снижению налогового бремени.

«Конечная цель — это снижение налогового бремени в будущем. Правительство исходит именно из этого, и я на это тоже рассчитываю», — заключил президент.

