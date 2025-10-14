Противостояние обостряется: эксперт рассказала о торговых отношениях КНР и США

Член экспертного клуба «Дигория» и эксперт-политолог Инна Рудая заявила, что отказ Китая от телефонного разговора с США связан с конкуренцией в торговле двух стран, сообщает «ФедералПресс» .

«Торговое противостояние между США и Китаем вновь обострилось. На прошлой неделе Пекин расширил меры экспортного контроля над редкоземельными металлами, чем вызвал ожидаемую реакцию Дональда Трампа», — сказала эксперт.

Она напомнила, что американский лидер назвал действия КНР «враждебными» и пригрозил увеличением пошлин до 100%.

Одновременно китайские власти обосновывают свежие ограничения на вывоз товаров двойного назначения необходимостью охраны национальной безопасности и правомерных интересов государства.

В то же время Пекин подчеркивает, что после мадридских консультаций, где участники достигли соглашения о предотвращении обострения ситуации, Соединенные Штаты самостоятельно применили несколько новых мер, таких как включение китайских фирм в списки санкций и ужесточение контроля за экспортом, что противоречит сути достигнутых договоренностей.

