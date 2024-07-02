Промышленное производство в Подмосковье выросло почти на 16% с начала года

Подмосковная промышленность с января по май 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 15,5%, об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.

«Подмосковная промышленность продолжает сохранять восходящую динамику развития. По итогам первых пяти месяцев 2024 года она снова фиксирует рост — 15,5%. В секторе обрабатывающей промышленности рост еще более значителен — он составил 16,7%», — отметила зампредседатель правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Так, традиционно высокими темпами роста отмечается производство компьютеров, электронных и оптических изделий, где показатель вырос на 10,7%, производство электрического оборудования увеличилось на 24%. Выпуск машин и оборудования, не включенных в другие группировки, — на 21%, производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов увеличилось на 26,5%. Также значительно выросло производство железнодорожных локомотивов и подвижного состава: показатель увеличился на 26% на фоне роста выпуска прочих транспортных средств и оборудования (+16,2%).

Выпуск кожи и изделий из кожи вырос на 57,7%, производство одежды и обуви выросло на 17,5% и 81,2% соответственно, а производство текстильных изделий увеличилось на 21%.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.