Промышленное производство в Подмосковье продолжает стремительно расти

«Самым быстрорастущим производственным направлением в регионе в этом году является сектор производства готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования. В январе–октябре здесь зафиксирован рост на 47,9%. Также активно в Подмосковье развивается и металлургическое производство, которое выросло на 42,9%. Сектор производства кожи и изделий из кожи в отчетном периоде увеличился на 35,8%, а производство текстильных изделий на 28,9%», — рассказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Также рост почти в 20% отмечен в ряде секторов — производство лекарственных средств и материалов; выпуск электрического оборудования; производство резиновых и пластмассовых изделий.

Общий рост промышленного производства в Московской области в январе–октябре 2024 года составил 9,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост в обрабатывающем секторе промпроизводства за отчетный период составил 9,9%.

Больше о промышленности Московской области можно узнать в Telegram-канале Мининвест Подмосковья. Подробнее о мерах поддержки бизнеса региона можно узнать на инвестиционном портале Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.