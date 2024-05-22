Промышленное производство Богородского округа выросло в первом квартале 2024 г

Богородский городской округ демонстрирует положительную динамику социально-экономического развития. По итогам I квартала 2024 года предприятия округа отгрузили товаров собственного производства на сумму почти 78 млрд рублей, превысив соответствующие показатели прошлого года на 27,5%, сообщает пресс-служба министерства экономики и финансов Московской области.

Наибольший объем в отчетном периоде пришелся на обрабатывающие производства: предприятия отрасли выпустили и отгрузили продукции на сумму 61,3 млрд рублей, показав прирост к аналогичному периоду прошлого года 28,9%. Так, пищевых продуктов отгрузили с ростом на 23,9% до 8,2 млрд рублей. Металлургические компании и предприятия, выпускающие готовые изделия из металла, отгрузили товаров на 7,1 млрд рублей (рост в 2 раза). Чуть меньше — на 6,2 млрд рублей (рост в 4 раза) — предприятия, выпускающие готовые металлические изделия.

Оборот розничной торговли составил 16,4 млрд рублей, что на 28,3% выше сопоставимого периода 2023 года. Доля онлайн-торговли в общем объеме розничной торговли составила 9%.

За январь — март 2024 года отгружено продукции собственного производства: скота и птицы выросло в 2 раза до 180 тонн, молока крупного рогатого скота на 18,1% до 3 тыс. тонн.

По итогам января — февраля текущего года среднемесячная начисленная заработная плата работников предприятий округа составила 94 тысячи рублей, с ростом к аналогичному периоду прошлого года на 20%.

Губернатор региона Андрей Воробьев ранее сообщил, что в Подмосковье работает целый комплекс мер поддержки, обеспечивающий высокий уровень инвестпривлекательности.

«Чтобы каждый год создавать 60-70 тыс. новых рабочих мест и держать планку выше 1 трлн инвестиций (так в прошлом году это было 1 трлн 300 млрд), мы должны помогать бизнесу реализовывать не менее 450 крупных проектов, держать этот темп», — пояснил губернатор.