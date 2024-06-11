Промышленники в Москве получат поддержку благодаря соглашениям города с банками

Москва заключила шесть соглашений с банками в рамках XXVII Петербургского международного экономического форума, которые позволят создать новые инструменты для поддержки промышленных предприятий, сообщил министр правительства столицы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Четыре соглашения с крупными банками подписал генеральный директор Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства (МФППиП) Андрей Попов. Таким образом, производителям доступны программы фонда на улучшенных условиях.

«Фонд предоставляет инвестиционные кредиты под 3% до 3 млрд рублей на срок до трех лет. Это одна из самых популярных мер поддержки, которой в прошлом году воспользовалось более 40 компаний. Так, благодаря новым подписаниям МФППиП будет сотрудничать с ведущими банками и совместно развивать условия, по которым предоставляется финансовая помощь», — прокомментировал Овчинский.

Еще по двум соглашениям город и банки будут совместно улучшать инвестиционный климат, создавать условия для привлечения дополнительных инвестиций в основной капитал и поддерживать инвесторов в рамках проектов государственно-частного партнерства.

Новые механизмы позволят бизнесу получать займы для реализации проектов с участием бюджетных и частных средств. Взаимодействие сторон поможет городу привлечь еще больше инвестиций, а условия для них станут удобнее.

Столица реализует комплекс мер, направленных на повышение инвестиционной привлекательности для российских промышленников. В Москве есть комфортные условия для работы малых, средних и крупных предприятий. Предприниматели могут воспользоваться более чем 20 мерами системной поддержки, включая целевые займы и субсидии.