Промкомплекс Москвы первым в РФ разработал особые медкабели

Завод уже осуществил первые поставки новых изделий столичным производителям медицинского оборудования.

«В них — ультратонкие провода для нейро- и кардиостимуляторов, кабели для холтеровского мониторирования сердца. Новинки отличаются прочностью и надёжностью при минимальных размерах. К примеру, токопроводящиеся жилы для нейро- и кардиостимуляторов толщиной сопоставимы с человеческим волосом. Все продукты созданы в рамках программы импортозамещения. Предприятие уже готовится к их серийному выпуску», — поделился градоначальник.

В 2022 году завод сделал кабель для искусственного сердца, который обеспечивает питание и стабильную работу устройства, позволяет контролировать параметры с помощью пульта управления.

Статус промышленного комплекса значительно снизил налоговую нагрузку на компанию, а полученный при помощи Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства льготный инвесткредит помог расширить парк производственного оборудования, отметили в департаменте инвестиционной и промышленной политики столицы.

«Мы всегда открыты к инновациям и готовы брать на себя самые сложные и амбициозные заказы, чтобы внести вклад в развитие отечественного производства медицинской техники и в целом в обеспечение технологического суверенитета России. В данном случае мы не просто поставляем кабельную продукцию, а являемся партнером в создании передовой медицинской аппаратуры, которая поддерживает жизнедеятельность человеческого организма», — сказал вице-президент компании «Спецкабель» Сергей Лобанов.