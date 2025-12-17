Прокуратура и бизнес-омбудсмен Подмосковья провели прием предпринимателей 2 декабря

Совместный прием предпринимателей прошел 2 декабря в Подмосковье с участием заместителя прокурора Московской области Александра Благородова и исполняющей обязанности уполномоченного по защите прав предпринимателей Натальи Чудаковой, сообщает пресс-служба уполномоченного по защите прав предпринимателей.

В ходе приема рассмотрели пять обращений от предпринимателей, которые касались административных барьеров при ведении бизнеса. Среди проблем заявители отметили запреты на розничную торговлю без, по их мнению, законных оснований, предписания о демонтаже торгового оборудования на частной собственности, предъявление задолженности при наличии подтвержденных оплат, трудности с приемкой работ по муниципальным контрактам и задержки оплаты, а также сложности с согласованием документов через государственные порталы.

Участники встречи получили первичные правовые разъяснения. Все обращения взяты в работу.

Отдельные вопросы будут дополнительно проверены прокуратурой Московской области и уполномоченным по защите прав предпринимателей. О результатах заявителей проинформируют в установленном порядке.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил о внимательном отношении ко всем представителям бизнеса и экономической сферы в сложных условиях.

«Мы понимаем, что сегодня и для малого, и для среднего бизнеса существует масса вызовов, их и всегда хватало. Сегодня все, что касается ограничений, где-то это логистика, где-то — дорогие деньги, мы должны быть очень внимательны к тем, кто занимается бизнесом и экономической деятельностью. Мы стараемся их сопровождать, обеспечивать реализацию их замыслов и получение конечного продукта», — заявил Воробьев.