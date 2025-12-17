Прокуратура и бизнес-омбудсмен Подмосковья провели прием предпринимателей 2 декабря
Фото - © Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области
Совместный прием предпринимателей прошел 2 декабря в Подмосковье с участием заместителя прокурора Московской области Александра Благородова и исполняющей обязанности уполномоченного по защите прав предпринимателей Натальи Чудаковой, сообщает пресс-служба уполномоченного по защите прав предпринимателей.
В ходе приема рассмотрели пять обращений от предпринимателей, которые касались административных барьеров при ведении бизнеса. Среди проблем заявители отметили запреты на розничную торговлю без, по их мнению, законных оснований, предписания о демонтаже торгового оборудования на частной собственности, предъявление задолженности при наличии подтвержденных оплат, трудности с приемкой работ по муниципальным контрактам и задержки оплаты, а также сложности с согласованием документов через государственные порталы.
Участники встречи получили первичные правовые разъяснения. Все обращения взяты в работу.
Отдельные вопросы будут дополнительно проверены прокуратурой Московской области и уполномоченным по защите прав предпринимателей. О результатах заявителей проинформируют в установленном порядке.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил о внимательном отношении ко всем представителям бизнеса и экономической сферы в сложных условиях.
«Мы понимаем, что сегодня и для малого, и для среднего бизнеса существует масса вызовов, их и всегда хватало. Сегодня все, что касается ограничений, где-то это логистика, где-то — дорогие деньги, мы должны быть очень внимательны к тем, кто занимается бизнесом и экономической деятельностью. Мы стараемся их сопровождать, обеспечивать реализацию их замыслов и получение конечного продукта», — заявил Воробьев.