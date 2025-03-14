Производство высокоточного спортоборудования начнут в Подмосковье

В Подольске компания «Маштех» планирует создать новую производственную площадку. На предприятии будут выпускать две основные линейки продукции: высокоточные спортивные пневматические винтовки, а также управляющую и силовую гидравлику для горно-шахтного оборудования, сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«В проект планируется инвестировать 50 млн рублей. Запуск предприятия намечен на 2027 год. Будет создано 30 новых рабочих мест. После выхода на полную мощность на предприятии будут выпускать 1,6 тыс. спортивных винтовок и 3 тысячи комплектов силовой гидравлики ежегодно», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Инвестор получил землю на льготных условиях в г. о. Подольск. «Для реализации данного инвестпроекта по льготной арендной ставке предоставлено два земельных участка с видом разрешенного использования под производственную деятельность общей площадью 2,3 га. Строительство будет осуществляться в два этапа: сначала будут построены 3 производственных помещения по 1000 кв.м для размещения имеющегося станочного парка, техпроцессов и материалов, в рамках второй очереди возведут еще 2 цеха для размещения нового станочного парка и технологических цепочек», — добавил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

Подобрать земельный участок в Московской области для реализации инвестпроекта можно на инвестиционной карте региона: https://invest.mosreg.ru/investor/map. Инвесткарта создана в рамках регионального инвестиционного стандарта, внедренного в Подмосковье.

Губернатор региона Андрей Воробьев ранее сообщил, что в Подмосковье работает целый комплекс мер поддержки, обеспечивающий высокий уровень инвестпривлекательности.

«Чтобы каждый год создавать 60-70 тыс. новых рабочих мест и держать планку выше 1 трлн инвестиций (так в прошлом году это было 1 трлн 300 млрд), мы должны помогать бизнесу реализовывать не менее 450 крупных проектов, держать этот темп», — пояснил губернатор.