Производство высокотехнологичных решений для животноводства растет в Москве

В Москве развивают производство решений для животноводства: кормов, «умных» бирок для маркировки, ветпрепаратов, систем мониторинга на фермах и т. д. Город оказывает поддержку предприятиям, а те увеличивают выпуск, создают новую инновационную продукцию, сообщил министр городского правительства, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Анатолий Гарбузов.

По его словам, производство высокотехнологичных решений для животноводства — одна из важных отраслей столичного промкомплекса.

«Мы видим, как московские компании успешно интегрируют передовые технологии в традиционные отрасли сельского хозяйства и создают востребованную на рынке продукцию. Так, за первые 2 месяца 2025 года компании увеличили поставку готовых кормов для животных в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2024-го, отгрузив продукции на сумму более чем 2 млрд рублей», — заявил Гарбузов.

Группа компаний ISBC, один из ведущих российских производителей RFID-продукции, выпускает для сельхозотрасли двухкомпонентные ушные электронные бирки, которыми маркируют животных. Продукцию компании используют более чем в 40 регионах РФ, и спрос на нее растет год от года. За первый квартал 2025 года объем выпуска и отгрузки визуальных бирок увеличились в 4 раза, электронных меток — в 12 раз, а подкожных микрочипов — в 1,5 раза.

За прошлый год производителю удалось нарастить объем отгрузки визуальных бирок для маркировки сельхозживотных почти в 7 раз, а электронных меток — вдвое.

«Цифровизация ферм — это не просто тренд, а новая реальность современного животноводства. Внедрение RFID-меток, систем мониторинга и автоматизации позволяет фермерам повышать эффективность, минимизировать риски, улучшать контроль за здоровьем животных и управлять ресурсами с большей точностью. Сегодня те, кто инвестирует в цифровые решения, закладывают основу для устойчивого и конкурентоспособного сельского хозяйства будущего», — сказал директор департамента Animal ID ГК ISBC Николай Бояров.

В компании «РадиоТех» свыше 5 лет занимаются разработкой и выпуском беспроводных автономных датчиков, которые следят за температурой и влажностью на фермерских хозяйствах. Они способны предотвратить потерю поголовья в птицеводстве и свиноводстве, так как контролируют критически важные параметры.

Работающие на основе запатентованной технологии сенсоры обеспечивают быструю установку и высокую точность измерений. Защищенный корпус предотвращает загрязнение, а батарея служит 10 лет при передаче данных каждые 10 минут. В прошлом году заказчикам было отгружено свыше 10 тыс. устройств. Само производство за тот же период выросло более чем в 2 раза как в товарном, так и в денежном исчислении.

Предприятия столицы занимаются не только разработкой передовых технологий для животноводства, но и выпуском кормовой базы для сельхозживотных. Вороновский завод регенерированного молока производит продукцию для молодых особей таких животных. В ассортименте предприятия разнообразные виды кормов, а особое место занимает молочная продукция.

За минувший год заводом было реализовано более 2 тыс. упаковок кормовых смесей. Продукция предприятия продается как на популярных торговых площадках, так и в розничных точках по всей стране. В 2024 году компания расширила свою линейку, начав производить корма в мелкой фасовке. Это сделало продукцию более доступной для частных фермерских хозяйств.

Отрасль продолжает развиваться благодаря комфортному инвестклимату и развитому пулу инструментов поддержки. Предприятия могут рассчитывать на более чем 20 всесторонних мер поддержки, среди которых: льготное инвесткредитование, возможность арендовать землю у города по льготной ставке при возведении предприятия в рамках масштабных инвестиционных проектов, присвоение спецстатусов и т. д.