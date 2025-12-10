Производство вина на Ставрополье увеличилось в 2,3 раза за 10 месяцев

сегодня в 16:45

В Ставрополье произвели 4,9 тыс декалитров вина с начала года

Ставропольский край за 10 месяцев увеличил производство вина до 4,9 тыс. декалитров, что в 2,3 раза превышает показатели прошлого года, сообщили в управлении пресс-службы и информполитики губернатора и правительства края, сообщает «Победа 26» .

Рост производства связывают с господдержкой, которую виноградари получают по проекту «Поддержка пищевой и перерабатывающей промышленности Ставропольского края». Курируют отрасль профильные ведомства по поручению губернатора Владимира Владимирова.

Министр экономического развития Ставрополья Антон Доронин отметил, что увеличение объемов связано с созданием в регионе современного виноградо-винодельческого комплекса.

Сейчас край входит в пятерку лидеров России по продвижению отечественных вин в торговых сетях и сегменте Horeka. Винная карта России пополнилась 28 винами ставропольских производителей.

