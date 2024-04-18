Производство упаковочной продукции в Подмосковье запустили на полную мощность

Компания «Барса групп» запустила на полную мощность производство упаковочных материалов на территории индустриального парка «Есипово». Управляющей компанией является корпорация развития Московской области. Для размещения своего предприятия в г. о. Солнечногорск компания выбрала цифровой промышленный коворкинг в формате «Подмосковье индастриал», сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«Компания «Барса-групп» ввела в эксплуатацию предприятие площадью 1 300 кв. метров осенью прошлого года. Сейчас завод запустился на полную мощность. Общий объем инвестиций в реализацию проекта составил более 200 млн рублей, в том числе 65 млн — кредитные средства, полученные в рамках государственной льготной программы «Промышленная ипотека», — рассказала заместитель председателя правительства, министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Запуск новой производственной площадки позволил компании нарастить производственные мощности в два раза. В ближайших планах — оборудовать еще одну производственную площадку на территории промышленного коворкинга в индустриальном парке «Есипово». На текущий момент компания сотрудничает как с крупными сетевыми, так и с небольшими компаниями. Готовая продукция поставляется по всей территории России, а также в ряд стран СНГ.

«Продукция, которую мы производим, охватывает огромный спектр потребления: упаковка товаров, продуктов, грузов, а также строительство, хозяйственные нужды и многое другое. Наша компания производит десятки наименований упаковочной продукции в месяц — пакеты, мешки, клейкие ленты, гофрокартон, этикетки и стретч-пленки», — прокомментировал генеральный директор ООО «Барса-групп» Сергей Баринов.

Компания «Барса групп» выполняет полный комплекс работ по производству упаковочных материалов — от переработки сырья до поставки готовой продукции. Сырьем, из которого производится продукция, является полимерная гранула отечественного производства. Новый завод рассчитан на производство стретч-пленки как из первичного сырья, так и из вторичной гранулы. Готовая продукция имеет разную плотность, ширину и длину, а также различается по способу обмотки и области применения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил стабильность экономики региона.

«Я хотел бы поблагодарить всех руководителей предприятий, здесь есть очень достойные, авангард нашей промышленности, руководители заводов, и есть бизнес, который открывает новые предприятия», — сказал глава региона.