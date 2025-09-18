Производство томатных соусов в Подмосковье выросло на 9%

Томатные соусы и кетчуп являются неотъемлемой частью современной кулинарии, добавляя яркие акценты в повседневные и праздничные блюда. За 7 месяцев 2025 года предприятия Московской области выпустили более 21 тыс. условных банок томатных соусов и кетчупов, что на 9,1% превысило показатели аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

Подмосковные производители выпускают более 28% всего объема томатных соусов в ЦФО, благодаря чему являются лидером в рейтинге, и 5% от Общероссийского производства, в результате чего занимают третье место в России. Такого результата удалось достичь благодаря работе ведущих предприятий отрасли: ООО «АСТРАХАНКА», НАО «ДАРСИЛ», ООО «ПК Мэтр» и ООО «Руконт».

В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области отмечают устойчивое развитие пищевой промышленности региона. Предприятия Подмосковья демонстрируют рост производства качественных томатных соусов, предлагая потребителям широкий ассортимент продукции от классических кетчупов до премиальных соусов по оригинальным рецептам. За весь 2024 год было произведено 35,3 тыс. условных банок томатных соусов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны или с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.