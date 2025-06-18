Производство систем радиационного контроля появится в ОЭЗ «Технополис Москва»

При помощи Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства компания «Доза-Тех» наладит в ОЭЗ «Технополис Москва» высокотехнологичное производство приборов и систем радиационного контроля. Данное соглашение в рамках XXVIII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали генеральный директор МФППиП Сергей Чумичев и генеральный директор НПП «Доза» Алексей Нурлыбаев.

Приборы необходимы для реализации новых масштабных проектов.

«Город оказывает предприятиям необходимое содействие для устойчивого развития. Например, Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства реализует программу льготного инвесткредитования, благодаря которой у компаний улучшается долгосрочное планирование и растут вложения в промышленную инфраструктуру. Инструмент демонстрирует высокую эффективность и популярность — с 2022 года более 100 производителей привлекли свыше 230 млрд рублей. Мы продолжаем заключать новые контакты для поддержки предприятий в реализации стратегических проектов», — сказал глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

На привлеченные средства компании приобретают производственное оборудование, возводят новые заводы и цеха, а также создают дополнительные рабочие места.

«Льготный инвестиционный кредит, привлеченный „Доза-Тех“, будет направлен на увеличение производственных мощностей и реализацию масштабных проектов по обеспечению атомных объектов инновационными системами радиационного контроля», — уточнил Чумичев.

Так, предприятие планирует нарастить поставки оборудования на АЭС «Эль-Дабаа», АЭС «Аккую», «Ленинградскую АЭС-2», Курскую АЭС-2, а также на АЭС малой мощности, атомные ледоколы и модернизированные плавучие энергетические блоки.

«НПП „Доза“ располагает собственной научно-производственной базой, обеспечивающей выпуск инновационной продукции с применением передовых технологий и достижений в области науки. Расширение производственных площадей предприятия позволит нарастить мощности производства и создать дополнительно 500 рабочих мест», — поделился Нурлыбаев.

В начале текущего года предприятие стало резидентом особой экономической зоны «Технополис Москва». Производственная мощность завода на площадке «Алабушево» превысит 600 изделий в год. На заявленную производительность предприятие должно выйти не позднее 2030 года.