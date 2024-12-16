В Московской области одна из зарубежных компаний планирует запустить производство роботов в следующем году, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Он также уточнил, что китайская компания вместо немецкой Mercedes производит в регионе автомобили. Кроме того, турецкие компании инвестируют в сферу строительства, в частности, в технологии покраски и покрытий.

«У нас есть очень важный партнер и очень профессиональный человек из Узбекистана, это подшипники. Они являются очень важным элементом для разных продуктов. И нам приятно, что такое предприятие у нас будет», — сказал Воробьев в интервью телеканалу «Россия 24».

По его словам, также в регионе активно развиваются пищевая и перерабатывающая промышленность.