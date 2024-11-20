Производство продукции для радиоэлектронной промышленности появится в Подмосковье

В рамках проекта импортозамещения компания АО НПО «Энергия» планирует создать современный производственный комплекс по выпуску фольгированного сверхвысокочастотного диэлектрика с целью масштабирования, модернизации и внедрения современных технологий производства. Для реализации инвестпроекта предприятие заключило договор аренды на участок в Дмитровском городском округе по региональной программе «Земля за 1 рубль», сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

«Планируемый первоначальный объем инвестиций в реализацию проекта составит не менее 100 млн рублей. Завершить строительство и вести в эксплуатацию первый производственно-складской комплекс площадью 1 400 кв. метров компания планирует в III квартале 2027 года. В рамках дальнейшей реализации проекта, которая запланирована до середины 2030 года, компания планирует увеличить производственные площади до 5 500 кв. метров и наладить выпуск продукции, востребованной на рынке радиоэлектронной промышленности. Для жителей Дмитровского округа на первом этапе будет создано не менее 60 новых рабочих мест», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Для реализации данного проекта Министерство имущественных отношений Московской области предоставило в аренду по льготной ставке 1 рубль в год участок площадью 3,2 гектара.

«Сейчас наша компания производит продукцию на арендуемых площадях. После завершения строительства нового производственно-складского комплекса, мы сможем сконцентрировать на одной площадке все производственные мощности, расширив производство. Часть материалов, производство которых мы планируем наладить на новом предприятии, не имеют аналогов в России», — отметил генеральный директор АО НПО «Энергия» Дмитрий Шестаков.

На территории Дмитровского городского округа компания наладит производство высокочастотного фольгированного диэлектрика (ФД-СВЧ), который представляет собой листовой композитный материал, облицованный с одной или двух сторон медной фольгой и предназначенный для изготовления печатных плат. Кроме того, на предприятии параллельно начнут производить продукцию, используемую для изготовления радиотехнических изделий, композитных материалов, предназначенных для защиты устройств, передающих сигналы на различных частотах, а также радиопрозрачных материалов, фольгированных и не фольгированных стеклотекстолитов, текстолитов, используемых для изготовления радиоэлектронной продукции.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил стабильность экономики региона.

«Я хотел бы поблагодарить всех руководителей предприятий, здесь есть очень достойные, авангард нашей промышленности, руководители заводов, и есть бизнес, который открывает новые предприятия», — сказал глава региона.