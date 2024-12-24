Производство продуктов питания выросло в Москве на 3,7%

В столице отмечен рост производства продовольственных товаров на 3,7% за период с января по октябрь текущего года. Увеличился выпуск мясных, рыбных, молочных, хлебобулочных и кондитерских изделий, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Ранее российский лидер Владимир Путин в ходе прямой линии подчеркнул, что в стране наблюдается устойчивый рост производства продуктов питания.

Ликсутов напомнил, что Москва является крупнейшим в РФ центром пищевой промышленности. В мегаполисе налажен выпуск качественной и востребованной продукции.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город оказывает компаниям поддержку, которая позволяет им улучшать качество товаров, расширять ассортимент и наращивать объемы выпуска. По итогам 10 месяцев 2024-го мы отметили рост производства почти на 4%. В частности, более чем на 8% увеличился выпуск мясной продукции, почти вдвое — рыбной, изготовление молочных продуктов выросло на 7,4%, хлебобулочных и мучных кондитерских изделий — на 5%», — заявил вице-мэр.

Фото - © Черкизовский мясокомбинат Фото - © Элитгрупп Фото - © Черкизовский мясокомбинат

За январь–октябрь было выпущено примерно 50,4 тыс. т мяса и субпродуктов, около 39 тыс. т рыбных изделий, свыше 34 тыс. т сыра и творога, более 412,4 тыс. т хлеба и хлебобулочных изделий, а еще свыше 37,2 тыс. банок овощных и фруктовых соков.

По словам министра правительства Москвы, руководителя столичного департамента инвестиционной и промполитики Анатолия Гарбузова, мегаполис прикладывает все необходимые усилия для наращивания объемов выпуска продуктов питания местного производства и развития отрасли.«Так, в январе–октябре 2024 года отгрузка пищевых товаров увеличилась на 21,5%а и превысила 474,1 млрд рублей. Наибольшей популярностью пользуются мясные и хлебобулочные изделия, а также молочная продукция, выпущенная в Москве», — отметил Гарбузов.

Город внедрил более 20 инструментов поддержки, позволяющих компаниям строить новые и модернизировать существующие промышленные площадки, привлекать допинвестиции и снижать налоговую нагрузку.

Так, спецстатус промышленного комплекса есть у 24 столичных производителей продуктов питания. Сейчас в Новой Москве создают большой пищевой кластер для объединения компаний, выпускающих молочных, мясных, кондитерских, хлебобулочных изделий и других продовольственных товаров.