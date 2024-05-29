Производство продуктов питания в Москве выросло в 2,6 раза

В период с января по март 2024 года московские производители нарастили объем выпуска продуктов питания в 2,6 раза в сравнении с аналогичным периодом 2023 года. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Он напомнил, что по поручению мэра города Сергея Собянина Москва предоставляет бизнесу многочисленные меры поддержки. Ими могут воспользоваться и производители продуктов питания.

«Сегодня продовольственные товары в городе выпускают свыше 290 предприятий. По итогам первого квартала 2024-го они изготовили на 155% больше продукции, чем за тот же период прошлого года», – сказал Ликсутов.

Самый динамичный рост продемонстрировали мясоперерабатывающие предприятия, которые в 6,4 раза нарастили производство продукции. Каждую девятую тонну колбасы в России выпустили на столичных заводах — они произвели 66,8 тыс. т колбасных изделий.

Объем выпуска молочных комбинатов вырос почти в 1,2 раза — они произвели более 10,5 тыс. т творожных продуктов и сыра. В Москве работают 24 отраслевых предприятия, включая производителя плавленых сыров «Карат», «Лианозовский» и «Царицынский» молочные заводы.

Высокий показатель стал возможен в том числе и благодаря городской поддержке. В Москве налоговые льготы благодаря статусу промкомплекса получают 24 производителя продуктов питания. Вырученные средства они направляют в собственное развитие.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислава Овчинского, производителям доступны финансовые инструменты.

«В 2023 году предприятию «Элитгрупп инвест» одобрили инвестиционный кредит – полученные средства компания направит в строительство второй очереди мясоперерабатывающего завода. Землю под его возведение город предоставил в рамках масштабного инвестиционного проекта. Также сегодня в ТиНАО формируется масштабный пищевой кластер, который объединит несколько промышленных предприятий по выпуску мясной, молочной, хлебобулочной и другой продукции», – отметил Овчинский.

Он добавил, что там планируется создать вертикальные фермы для выращивания овощей и зелени.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что в поселении Щаповское неподалеку от поселка Спортбазы формируют крупный строительный кластер. Благодаря компактному размещению компании смогут работать в кооперации, а следовательно — ускорять и удешевлять производственные процессы, увеличивая объемы производства строительных и железобетонных конструкций.