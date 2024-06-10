Производство продуктов питания в Москве выросло почти в 2,6 раза

В течение первых 4 месяцев 2024 года московские компании, производящие продукты питания, благодаря городской поддержке увеличили производство почти в 2,6 раза. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Он напомнил, что на сегодняшний день в Москве работают свыше 290 компаний, которые производят продукты питания для внутреннего российского рынка и для экспорта в страны СНГ, Персидского залива и Китай.

«В прошлом году география поставок расширилась: столичные компании вышли на рынки Ливана, Ливии и Сейшел. За январь — апрель 2024-го пищевые предприятия увеличили объемы производства почти в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В частности, выпуск молочной продукции вырос на 18%, а хлебобулочных и мучных кондитерских изделий — более чем на 14%», — сказал Ликсутов.

Самым заметным оказался рост производства в натуральном выражении субпродуктов и мяса – больше чем в 3,2 раза. Рыбы и кондитерских мучных изделий стали производить в 1,7 раза больше, муки – в 1,3 раза. За 4 месяца отгрузили продукции на 240 млрд рублей – рост составил 22,4%.

Москва оказывает промышленникам активную поддержку. Доступны свыше 20 антикризисных инструментов, которые как помогают экономить средства, так и модернизировать производства – развивать экспортную деятельность, расширять парк оборудования и площадки, модернизировать производства.

«За I квартал свыше 50 производств, в том числе пищевых, получили поддержку столичного центра “Моспром”. Он помогает московским компаниям анализировать новые целевые рынки и выходить на них, подбирать потенциальных иностранных покупателей продукции. Также центр проводит переговоры и организовывает зарубежные бизнес-миссии», — рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

Москва — город с развитым производством. В столице работают свыше 4,2 тыс. промышленных компаний, в которых трудоустроены 725 тыс. человек. Каждый год в городе открывают около 100 малых и от 40 до 50 средних и крупных компаний, которые выпускают различные товары и внедряют инновации.