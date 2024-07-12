Производство продуктов питания в Москве выросло почти в 2,4 раза

На протяжении первых 5 месяцев 2024 года московские предприятия, производящие продукты питания, выпустили с городской поддержкой на 139,5% больше продукции, чем в соответствующем периоде 2023 года. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Ранее сообщалось, что ежедневно на предприятиях в Москве производят более 39,7 т пирожных и тортов.

«Первые 5 месяцев этого года продемонстрировали рост объема выпуска продуктов питания — почти в 2,4 раза. Сюда входит мясная, рыбная, кондитерская, хлебобулочная, овощная продукция, которая широко известна на всю страну», — сказал Ликсутов.

Он отметил, что в соответствии с поручением мэра города Сергея Собянина Москва оказывает производителям продтоваров широкое содействие — от заключения контрактов с гарантированной закупкой продукции до предоставления льготных займов и помощи с выходом на заграничные рынки.

Производство субпродуктов и мяса в натуральном выражении выросло в 2,8 раза, при этом колбасных изделий — почти на 6%, среди которых копченых колбас выпустили на 16,1% больше. На 17,3% выросло производство готовой продукции из рыбы, а овощных и фруктовых соков — в 1,5 раза.

Выросший потребительский спрос, уход заграничных производителей и расширение экспортных поставок стимулируют столичные предприятия к расширению мощностей. Город им в этом помогает — начиная с 2016 года, Москва в рамках МаИП предоставляет инвесторам участки для расширения существующих или строительства новых промпредприятий. С 2022 года инвесторы могут получить для локализации производства участки по льготной ставке 1 рубль в год. Сейчас в городе реализуется около 80 масштабных инвестиционных программ. Они помогут создать свыше 60 тыс. рабочих мест в том числе и на производствах пищевой продукции.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Анатолия Гарбузова, новый отраслевой промкластер возникнет рядом с деревней Троицкое в Щаповском поселении. Под его создание город предоставил 95,9 га земли. На них по МаИП будут создавать современные предприятия, производящие продукты питания.

«Он объединит сразу несколько технопарков и предприятий, где будут выпускать молочные, мясные, хлебобулочные и кондитерские изделия, а также выращивать зелень и овощи на вертикальных фермах. Реализация проектов позволит создать свыше 11,4 тыс. рабочих мест», — сказал Гарбузов.

Москва — город с развитым производством. Здесь работают свыше 4,2 тыс. промкомпаний, на которых трудоустроены 725 тыс. человек. Каждый год открывается около 100 малых и от 40 до 50 средних и крупных предприятий, которые внедряют инновации и производят различные товары.