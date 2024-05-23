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Производство низковольтных комплексных устройств запустят в Воскресенске в 2025 г

Центр содействия строительству (ЦСС) при правительстве Московской области оказал содействие компании «Элска» в реализации комплекса мероприятий по подготовке исходно-разрешительной документации. Итогом взаимодействия стало получение застройщиком разрешения на строительство производственно-складского комплекса в селе Федино Воскресенска. Об этом сообщает пресс-служба Главгосстройнадзора Подмосковья.

Земельный участок под строительство предоставлен застройщику по госпрограмме Московской области «Земля за 1 рубль».

В двухэтажном здании площадью 2,1 тыс. кв. метров будет расположено производство низковольтных комплексных устройств из компонентов российского производства.

Объем инвестиций в реализацию проекта составит 71 млн рублей.

Завершить строительство планируют в октябре 2025 года — после ввода в эксплуатацию мощность предприятия составит более 500 изделий готовой продукции ежегодно.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.