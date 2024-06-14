сегодня в 15:54

Производство мясных полуфабрикатов в Подмосковье увеличилось более чем на 20%

Мощности региональных мясоперерабатывающих предприятий в Подмосковье позволили увеличить на 24% выпуск мясных полуфабрикатов и мясосодержащих изделий: фарша, пельменей, котлет, шницелей, отбивных и другого. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

«По данным федеральной службы государственной статистики, объем производства мясных полуфабрикатов и мясосодержащих продуктов на территории Московской области составил 109 тысяч тонн. Это порядка 14% от общего объема производства в Центральном Федеральном округе, и 7% от объемов производства страны», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

В ведомстве дополнили, что результат достигнут, благодаря комплексной работе, которая направлена на улучшение качества продукции, расширение ассортимента, повышение эффективности производства, и реализуется региональными предприятиями, включая: ООО «Элинар-Бройлер», ООО «Щелковский МПК», ООО «Марр Руссия», АО «Черкизово-Кашира», ООО ОП «Морозко», ООО «Шельф-2000», ЗАО «Лыткаринский МПЗ», АО «Новая столица».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.