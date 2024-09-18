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Производство мяса птицы выросло в Подмосковье на 20%

За 7 месяцев 2024 года объем производства мяса птицы в Подмосковье составил 148,6 тыс. тонн. Относительного аналогичного периода прошлого года объемы производства данного вида продукции выросли на 11%, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Подмосковье занимает второе место по производству мяса птицы в Центральном федеральном округе, изготавливая 20% от общего объема. В масштабах страны на долю региона приходится 7% мяса птицы, представленного на российском рынке.

Основными производителями являются:

ООО «Элинар-Бройлер» из городского округа Наро-Фоминск;

ПАО Группа Черкизово;

ООО «ПТК Мяспром» из городского округа Кашира;

ООО «Серволюкс Посада» из Сергиева Посада.

Так, предприятие «Элинар-Бройлер» производит продукцию из птицы под брендом «Первая свежесть» — куриное мясо и полуфабрикаты, среди которых: котлеты, колбаски для жарки и шашлыки.

Продукция региональных производителей пользуется спросом по всей стране.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.