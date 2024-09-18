Производство мяса птицы выросло в Подмосковье на 20%
Фото - © Пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области
За 7 месяцев 2024 года объем производства мяса птицы в Подмосковье составил 148,6 тыс. тонн. Относительного аналогичного периода прошлого года объемы производства данного вида продукции выросли на 11%, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Подмосковье занимает второе место по производству мяса птицы в Центральном федеральном округе, изготавливая 20% от общего объема. В масштабах страны на долю региона приходится 7% мяса птицы, представленного на российском рынке.
Основными производителями являются:
- ООО «Элинар-Бройлер» из городского округа Наро-Фоминск;
- ПАО Группа Черкизово;
- ООО «ПТК Мяспром» из городского округа Кашира;
- ООО «Серволюкс Посада» из Сергиева Посада.
Так, предприятие «Элинар-Бройлер» производит продукцию из птицы под брендом «Первая свежесть» — куриное мясо и полуфабрикаты, среди которых: котлеты, колбаски для жарки и шашлыки.
Продукция региональных производителей пользуется спросом по всей стране.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.
«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.