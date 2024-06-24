Производство мебели в Москве выросло почти на 20%

В период с января по апрель текущего года столичные предприятия по производству мебели нарастили объем выпуска продукции на 19,7% в сравнении с аналогичным периодом 2023 года, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Выпущенная на московских фабриках мебель востребована как в столице, так и в других субъектах Российской Федерации.

«Мебель столичного производства применяется в интерьерах жилых домов, квартир, офисов, гостиниц, ресторанов, а также на социальных объектах. За первые четыре месяца 2024-го промпредприятия Москвы нарастили объемы выпуска мебели почти на 20%», — сказал Ликсутов.

Он добавил, что это стало возможно благодаря сразу нескольким факторам — возросшему на внутреннем рынке спросу на отечественную продукцию, всесторонней городской поддержке и расширению промышленных мощностей.

Рост производства офисной мебели наблюдается в натуральном выражении — объем производства металлических моделей удвоился, а деревянных — увеличился в 2,1 раза. На треть вырос выпуск кухонной мебели.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский напомнил, что на сегодняшний день в городе работают свыше 130 производителей мебельной продукции. Они производят стулья, столы, шкафы, кресла, диваны и другую мебель.

«Производители успешно адаптировались к новым экономическим реалиям — активно развиваются и замещают товары зарубежных поставщиков. Помимо роста производства, положительная динамика в отрасли отмечается и в объеме отгруженной продукции — по итогам четырех месяцев этого года он вырос более чем в 1,7 раза», — подчеркнул Овчинский.

На расширение производств значительно влияет внутренний спрос. В прошлом году в столице построили более 415 тыс. кв. м. промышленных площадей. Это больше, чем в течение предыдущих пяти лет.

Предприятия сегодня обладают всеми инструментами, которые позволяют при помощи городской поддержки найти площадку для производства, в короткие сроки запустить его, получить инвестиции, купить нужное оборудование и даже начать экспорт.

Сейчас предпринимателям доступны более 20 системных инструментов поддержки, включая нефинансовые и финансовые инструменты. Только за прошлый год поддержкой воспользовались более 800 предприятий.