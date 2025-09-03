сегодня в 21:05

Производство макаронных изделий в Подмосковье выросло на 5,7% с начала года

Любите ли вы наваристый суп с вермишелью или знакомые с детства макароны по-флотски? В основе всех этих блюд — макаронные изделия, в производстве которых Подмосковье занимает лидирующие позиции. За 7 месяцев 2025 года предприятия региона выпустили более 187 тыс. тонн этой продукции, что на 5,7% превысило показатели аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

Подмосковные производители уверенно лидируют в ЦФО, обеспечивая почти 52% от общего выпуска макаронных изделий. В общероссийском объеме регион производит 21% подобной продукции. Такого результата удалось достичь благодаря работе ведущих предприятий отрасли: ООО «Маревен Фуд Сэнтрал», ОАО «Байсад-Кашира» и ООО «ДОШИРАК КОЯ». Они не только увеличивают выпуск, но и внедряют современные технологии, расширяя ассортимент качественных продуктов.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области отмечают устойчивое развитие пищевой промышленности региона.

Предприятия Подмосковья вносят значительный вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны, демонстрируя рост выпуска качественной продукции. Высокие стандарты производства позволяют подмосковным производителям сохранять лидирующие позиции на российском рынке. Объем выпущенных макаронных изделий за 2024 год составил 306 тыс. тонн.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.