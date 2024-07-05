Производство ликерных вин в РФ за 6 месяцев выросло на 73%

В России с января по июнь на 73,3% увеличился объем производства ликерных вин, всего за первое полугодие сделали 713,5 тыс. дал данной продукции, сообщает РБК .

Данную информацию предоставил Росалкогольтабакконтроль. За первые 6 месяцев 2023 года такой продукции сделали 411,7 тыс. дал.

В целом объем производства вина из винограда в стране повысился в первом полугодии на 12,6%, он составил 15,7 млн дал вместо 13,9 млн дал в таком же периоде 2023 года. Объем производства игристых вин вырос на 28,9% (с 4,7 млн дал в прошлом году до 6 млн дал в этом году).

Объем производства алкоголя крепостью более 9% за полгода увеличился в стране на 10,5%, до 51,7 млн дал (46,7 млн дал было за аналогичный период 2023 года). Производство коньяка повысилось на 13,3%, водки — на 5,9%. Среди крепкого алкоголя самый большой рост отмечен в категории ликеро-водочных изделий. За январь–июнь объем производства повысился на 30,1%.

Самым популярным напитком среди россиян уже много лет остается пиво. С 1975 года потребление этого пенного алкоголя из расчета на душу населения увеличилось более, чем втрое.