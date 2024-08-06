Производство красок в Подмосковье увеличилось более чем на 20%

Производство химических продуктов в Подмосковье по итогам первого полугодия 2024 года выросло на 18,5%. Больше о промышленности Московской области можно узнать в Telegram-канале Мининвеста Подмосковья, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

«На фоне общего роста объемов производства в сегменте химических веществ и химических продуктов (+10%) особенно яркую производственную динамику продемонстрировали компании, специализирующиеся на выпуске красок, лаков и материалов для нанесения покрытий, а также полиграфических красок и мастик. За отчетный период производство в этом сегменте выросло более чем на 21%», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Подробнее о мерах поддержки бизнеса региона можно узнать на инвестиционном портале Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.