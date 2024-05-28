Производство косметики и бытовой химии в Москве выросло в 1,3 раза

В период с января по март 2024 года московские производители косметических, парфюмерных и чистящих средств, а также мыла, увеличили производство больше чем в 1,3 раза. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

Ранее мэр Москвы рассказывал об отраслях производства, показавших самый высокий рост в течение 5 лет.

По словам Владислава Овчинского, в городе косметику, парфюмерию, мыло и моющие средства производят более 30 компаний. На них трудятся свыше 4 тыс. человек.

«За первые 3 месяца этого года они нарастили выпуск продукции на 34,3%. Увеличению способствовало, в том числе, появление новых линеек продукции, в частности, из экологически чистых и натуральных продуктов, а также расширение каналов сбыта», - пояснил Овчинский.

Больше чем в 12 раз выросло производство жидкого мыла, а моющих средств – в 5,3 раза. Производство косметических средств для губ увеличилось на 27%. Средств для ухода за кожей лица — на 38,9%. Рост в производстве детских кремов — 1,4 раза, средств для защиты кожи – в 1,3 раза, а духов – более чем 3,3 раза.

Московский производитель нишевой парфюмерии VDOHNI расширил каналы сбыта. Его продукцию представили в еще одной крупнейшей парфюмерно-косметической торговой сети России. Розничные магазины располагаются в 9 городах России, в Беларуси и Казахстане. В ассортименте 5 различных ароматов и 2 парфюмерных набора. По итогам 2023 года выручка компании выросла почти втрое.

Москва – город с развитым производством. В столице работают свыше 4,2 тыс. промкомпаний, на которых трудоустроены 725 тыс. человек. Каждый год в городе открывают около 100 малых и 40–50 средних и крупных компаний. Они выпускают различные товары и внедряют инновации.

Благодаря созданным в Москве комфортным условиям для бизнеса развиваются малые, средние и большие предприятия. Им доступны свыше 20 мер поддержки, включая целевые займы и субсидии. Также работают антикризисные инструменты.