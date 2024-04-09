Производство кормов для домашних животных в России выросло на 4,5%

Исполнительный директор Ассоциации производителей кормов для домашних животных Федор Борисов заявил о стабилизации российского рынка по изготовлению питания для питомцев, сообщается на сайте министерства сельского хозяйства РФ.

Специалисты сравнили показатели по производству корма для домашних животных за первые два месяца 2024 года с аналогичным периодом 2023 года. Оказалось, что обороты изготовления кормов для питомцев выросли на 4,5%.

За январь и февраль производители выпустили около 230 тыс. тонн корма. По словам Борисова, 70-80% сырья для производства питания также создают на территории страны.

Производство кормов налажено в 57 регионах России. При этом новые предприятия продолжают открываться.

Ранее СМИ сообщали, что российский производитель одежды для домашних питомцев презентовал свой товар за пределами страны. Выставка состоялась в Казахстане.