Производство конвекторов запустят в Солнечногорске

Главгосстройнадзор Подмосковья выдал разрешение на строительство производственного комплекса в городском округе Солнечногорск, сообщили в пресс-службе ведомства.

Реализацию проекта сопровождает персональный менеджер центра содействия строительству Московской области, благодаря чему все процедуры по согласованиям сокращены до минимума, а разрешение на строительство застройщик получил с первого раза.

В округе Солнечногорск построят целый производственный комплекс, в составе которого — три здания. Проект реализуют в три этапа. Общий объем инвестиций составит порядка 720 млн рублей.

Площадь всего комплекса составит почти 11 тыс. квадратных метров. Застройщик — компания «Вилма Торг» — более 20 лет является дистрибьютером ведущих производителей конвекторов, разместит собственное производство в Подмосковье. По завершении всех трех этапов строительства, на предприятии будет создано 150 новых рабочих мест для местных жителей.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе обращения к жителям региона обратил внимание бизнеса на важность поддержки от ЦСС.

«Еще раз обращаю внимание на важность работы ЦСС. Проект должен продолжаться для того, чтобы не было головной боли у тех, кто строит фабрику, завод или небольшой цех», — сказал Воробьев.