Производство компьютерной и оптической продукции выросло в 2,2 раза в Москве

За январь–май 2024 года рост выпуска компьютеров, электронных и оптических изделий составил 123,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По итогам 2023 года в городе средняя выручка высокотехнологичного предприятия на одного человека составила 8 млн рублей, что в 2,7 раза выше, чем в других отраслях.

«Столица поддерживает инновационную промышленность по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. Так, за 5 месяцев этого года предприятия по выпуску компьютерной и оптической техники увеличили объемы производства более чем в 2,2 раза по сравнению с таким же периодом прошлого года. Сегодня в высокотехнологичных отраслях занято почти 300 тыс. жителей столицы. Компании активно ведут разработки и патентуют свои изделия», — уточнил Ликсутов.

Объем отгруженной продукции вырос почти на 30%, превысив отметку в 201,8 млрд рублей.

«В натуральном выражении за этот период выпуск диодов и транзисторов увеличился почти на 80%, полупроводниковых приборов и их частей — более чем в 2,2 раза. Заметен рост звуковых и видеоплат, сетевых и аналогичных плат для машин автоматической обработки информации — почти в 4 раза. Также более чем в 4,6 раза вырос объем производства компьютеров, их частей и принадлежностей, а также коммуникационной аппаратуры, передающей с приемными устройствами — более чем в 5,6 раза. На 5,1% вырос выпуск приборов для измерения электрических величин или ионизирующих излучений», — добавил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Спрос на столичную продукцию растет не только в городе, но и по всей России. Так, летом прошлого года столичная компания «ВИПАКС» начала производство видеокамер «АйТек ПРО» с собственным программным обеспечением. За год камеры были установлены в 33 регионах РФ. Их размещают на важных объектах, включая государственные организации и промышленные предприятия. Они также используются в проекте «Безопасный город» на объектах транспортной инфраструктуры, в учреждениях ГУФСИН, МФЦ, УФНС, образовательных учреждениях и других муниципальных объектах, в горнодобывающей и производственной индустрии в Москве, в республиках Чувашии и Татарстана, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Кемеровской, Краснодарской и других регионах России.

Производитель также начал устанавливать программное обеспечение «СОКОЛ» на взрывозащищенные камеры, чтобы повысить информационную безопасность и решать специфические задачи при работе с опасными веществами.