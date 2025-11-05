Производство яиц в Подмосковье вырастет почти в шесть раз

К 2030 году планируется увеличить объем производства яиц практически в шесть раз по сравнению с уровнем 2021 года. Согласно прогнозам, производство яиц в регионе достигнет 808 млн штук в год, что выше показателя 2021 года, в котором произвели 145 млн штук. Для выполнения национальной цели по росту всего АПК на 25% необходимый объем составляет 181 млн штук, что подчеркивает амбициозность отраслевых планов, ориентированных как на внутренний рынок, так и на экспорт. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

В Подмосковье осуществляют деятельность в отрасли птицеводства 13 сельскохозяйственных предприятий, 8 из которых специализируются на производстве инкубационного и пищевого яйца, для стабильной работы и вывода их на более высокую производительность реализуется комплекс мер государственной поддержки.

В ведомстве сообщили, что достижение целевых показателей обеспечивается благодаря поддержке и модернизации действующих производств и реализации новых инвестиционных проектов. Основной вклад в рост внесет строительство новых современных комплексов. На данный момент планируется реализация одного масштабного проекта, который обеспечит более 70% от общего планового объема производства к 2030 году.

Ключевым инвестиционным проектом является строительство птицеводческого комплекса ООО «Белянка» (ГК «ЛЕТО») в городском округе Кашира в деревне Пятница. Объем инвестиций составляет 6 млрд рублей, мощность предприятия составит 550 млн штук яиц в год, планируется создать 300 новых рабочих мест. В настоящее время проект находится на стадии активного строительства.

Особое внимание уделяется развитию глубокой переработки яичной продукции, которая обладает высоким экспортным потенциалом. Продукты переработки, такие как меланж, сухой яичный белок и желток, пользующиеся стабильным спросом на международном рынке, позволят диверсифицировать экспортный портфель региона и увеличить валютную выручку. Так, на выставке «Золотая осень-2025» было подписано соглашение о реализации проекта по строительству современного яйцеперерабатывающего завода с компанией ООО «Кая-Трейд», производственная мощность которого составит 250 тонн вареных яиц, 300 тыс. упаковок обработанных и 500 тыс. литров меланжа в год.

Комплексный подход, сочетающий поддержку существующих производителей, привлечение крупных инвестиций и развитие перерабатывающих мощностей, позволит не только перевыполнить задачи, но и укрепить свои позиции одного из ведущих аграрных регионов России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.