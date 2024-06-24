Производство изделий сферы безопасности увеличат в Дубне

Компания «НПК «Дедал» планирует увеличить производство изделий для сферы безопасности за счет переноса производства из арендуемых помещений на территории города в ОЭЗ Дубна, где компанией в начале этого года был запущен собственный новый корпус площадью свыше 6 тыс. кв. метров. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций региона.

Это позволит предприятию исключить перемещение материалов и комплектующих между двумя площадками, сократит дополнительные погрузочно-разгрузочные операции, а также сэкономит средства и откроет новые возможности для развития и дальнейшего наращивания производственных мощностей.

«Новый корпус предприятия компания запустила в эксплуатацию в I квартале 2024 года. К настоящему времени запланированные инвестиции резидента ОЭЗ в проект уже превышены более чем в два раза и составляют свыше 1,3 млрд рублей. Для жителей городского округа Дубна уже сейчас создано 60 рабочих мест», — отметила зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Научно-производственный комплекс входит в блок безопасности Госкорпорации «Росатом» и является одним из ведущих предприятий в области производства приборов, систем, комплексов технических средств охраны объектов особой важности и повышенной опасности гражданского и военного назначения.

«Переезд производственного предприятия — сложный процесс, требующий большого объема подготовительных работ. Новые объекты в целях исключения простоя производства вводятся поэтапно. В настоящий момент у нас уже полностью функционируют радиомонтажный цех, оснащенный умными рабочими местами, складское хозяйство, технический архив, а также отделы разработки, конструкторский, сметный, отдел материально-технического обеспечения и другие. В завершающей стадии находится переезд цеха покраски и упаковки, механический цех», — рассказала генеральный директор компании Надежда Жигалова.

В рамках программы технического перевооружения на предприятии запущены новые станки, успешно прошла пусконаладка необходимого оборудования в цехах. Окончательный перевод производственных мощностей на левобережную площадку ОЭЗ запланирован на осень этого года.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области. Они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.