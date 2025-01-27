Производство и поставки настольных игр в Москве увеличились

В период с января по ноябрь прошедшего года столичные производители поставили заказчикам в 1,2 раза больше игрушек и игр, чем в равном периоде 2023 года. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Анатолий Гарбузов.

«Благоприятный инвестиционный климат столицы способствует активному развитию промышленных производств: предприятия расширяют ассортимент, увеличивают объемы поставок продукции и оперативно отвечают на запросы разных сегментов рынка. В столице порядка 60 крупных и средних предприятий занимаются выпуском игр и игрушек, в том числе настольных, развивающих и развлекательных», – отметил Гарбузов.

Он подчеркнул, что по итогам периода с января по ноябрь 2024 года они на 16% нарастили поставки продукции заказчикам в сравнении с равным периодом 2023 года.

Производители настольных игр продемонстрировали высокие показатели роста производства. Так, компания Hobby World из Москвы купила карточный станок, а также станки по термоусадке и по автоматической высечке. Благодаря этому предприятие на 18% увеличило объемы производства и расширило ассортимент производимых товаров.

По словам директора по производству холдинга Ивана Попова, в прошлом году предприятие обновило станочный парк и запустило автоматическую линию с аппликатором и принтером по нанесению кодов «Честный знак» на коробки.

«В прошлом году мы отгрузили заказчикам более 3,8 млн единиц продукции: настольные игры собственной разработки и локализованные, жанровые глянцевые журналы „Мир фантастики“ и серию коллекционных карточных игр», — пояснил Попов.

Он уточнил, что также издательство произвело 225 новинок — развлекательных, обучающих, развивающих, познавательных и других видов игр.

Производитель настольных игр «Артотойз» купил для модернизации производства новое высокотехнологичное оборудование, которое позволило на 15% увеличить обороты и нарастить клиентскую базу.

Как отметил основатель компании «Артотойз» Артем Бартош, по итогам прошедшего года валовое производство предприятия достигло уровня в 90 тыс. экземпляров продукции.

«Это стало возможным благодаря вложениям в собственный технопарк и инвестициям в передовые технологии. В числе прочего нами была приобретена линия по производству фигурок из металла для настольных игр», — рассказал Бартош.

Он добавил, что предприятие ставит перед собой амбициозные планы расширения и готово к созданию новых рабочих мест в Москве.

Столичная компания «ЙОХО» выпускает запатентованное авторское изобретение — технологию «Йохокуб», которая представляет собой методику по раннему развитию инженерного мышления и картонный конструктор. В прошлом году предприятие удвоило линейку продукции и на 200% увеличило производство.

«В прошлом году мы вложили средства в изготовление новых штанцформ под наши изделия, что позволило в 2 раза увеличить объем выпуска продукции и расширить линейку товаров также вдвое, реализовав при этом более 684 тыс. йохокубиков», — сказала гендиректор компании и автор технологии «Йохокуб» Елена Чуйкова.