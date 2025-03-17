Производство экологичных поддонов запустили в Курганской области

«Производство экоподдонов, которые должны заменить изделия из дерева, запустили в России. В Курганской области заработало производство компании „Экостек“. Она использует трудноперерабатываемые пластики для создания прочных поддонов. Такой подход доказывает эффективность применения принципов экономики замкнутого цикла, когда отходы возвращаются в оборот в виде новой продукции», — сообщил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

Компания перерабатывает пластики и полиэтиленовую пленку в транспортную тару и паллеты, устойчивые к атмосферным воздействиям и механическим повреждениям. При этом производит все на отечественном оборудовании. Поддоны «Экостека» можно применять в любых отраслях — в сельском хозяйстве, машиностроении, при производстве строительных материалов и других.

По мнению генерального директора ООО «Экостек» Сергея Хлебникова, экоподдоны — это надежное решение для транспортировки товаров с практически неограниченным сроком службы, а также возможность снизить полигонное захоронение трудноперерабатываемых полимеров.

По данным компании, каждые 96 тысяч экоподдонов сохранят более 2000 деревьев, так как они являются полностью перерабатываемыми и призваны прийти на смену деревянным аналогам.

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» создана по Указу Президента 14 января 2019 года. Ключевая задача РЭО — сформировать комплексную систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в России. С 2025 года в Российской Федерации на смену нацпроекту «Экология», завершившемуся в 2024 году, пришел новый национальный проект «Экологическое благополучие». По одному из его направлений определена задача по формированию экономики замкнутого цикла, обеспечивающей к 2030 году сортировку 100% объема ежегодно образуемых ТКО, захоронение не более чем 50% таких отходов и вовлечение в хозяйственный оборот не менее чем 25% отходов производства и потребления в качестве вторичных ресурсов и сырья.