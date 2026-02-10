Производство джемов и варенья в Подмосковье выросло на 15% к Масленице

В Подмосковье объем производства джемов и варенья увеличился на 15% по итогам 2025 года, что позволит обеспечить жителей региона сладкими добавками к Масленице, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Масленичная неделя в 2026 году пройдет с 16 по 22 февраля и традиционно станет временем народных гуляний и дегустации блинов с различными сладкими начинками. В регионе отмечается рост производства варенья и джемов, что позволит полностью обеспечить спрос в праздничный период.

По данным министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области, в 2025 году в регионе произведено более 95,5 тыс. тонн джемов и варенья. Этот показатель на 15% превышает результаты 2024 года, когда было выпущено 83 тыс. тонн продукции. Подмосковье занимает 26,5% рынка Центрального федерального округа и 15% российского рынка по производству джемов и варенья.

Основной вклад в рост производства внесли предприятия ООО «Руконт» из Дубны, ООО «ТД Экорегион» из Красногорска и ООО «Империя джемов» из Раменского округа.

В ведомстве подчеркнули, что масленица сопровождается массовыми гуляниями, сжиганием чучела зимы и приготовлением блинов, к которым традиционно подают варенье, джем и конфитюр. Рост производства позволяет обеспечивать жителей региона качественной продукцией не только в праздничные дни, но и на протяжении всего года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжат развитие туристической индустрии вокруг предприятий народных художественных промыслов.

Он добавил, что привлечение мастеров на фабрики народных художественных промыслов требует индивидуального подхода, такие мастера учатся много лет.