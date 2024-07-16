Производство бумажной продукции в Москве выросло приблизительно в 4,8 раза

За первые пять месяцев 2024 года объем производства бумаги и бумажных изделий в Москве вырос на 376,4 процента в том числе благодаря системной поддержке от города, сообщил министр правительства города, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Большой рост был продемонстрирован, в частности, в изделиях из гофрированной бумаги и бумажной канцелярской продукции. Рост выпуска в натуральном выражении ящиков и коробок из гофрированного материала составил почти 20%, канцелярских бумажных принадлежностей — более 34%.

«Московскую бумажную промышленность представляют более 700 производителей, чей ассортимент включает книги, упаковку, бумагу и другую смежную продукцию. Так, за январь — май этого года они нарастили производство бумаги и бумажных изделий приблизительно в 4,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Более чем в полтора раза вырос объем и отгруженной продукции — он составляет более 21,7 млрд рублей. Это свидетельствует о росте спроса на данную продукцию и повышении конкурентоспособности столичных производителей на рынке», — уточнил Гарбузов.

Помимо этого, на 14% вырос объем производства в натуральном выражении регистрационных журналов, бухгалтерских книг, скоросшивателей и бланков. Положительная динамика также отмечена в выпуске ярлыков и этикеток из бумаги или картона — почти в 2 раза.

Для развития промышленности город предоставляет предприятиям широкий пул мер поддержки — свыше 20, которые включают различные финансовые и нефинансовые инструменты. Только по итогам прошлого года поддержкой воспользовались более 800 предприятий.

Ключевые меры поддержки включают в том числе льготные инвестиционные кредиты и масштабные инвестиционные проекты. В прошлом году выдано порядка 105 млрд рублей льготных кредитов, а также предоставлено более 1,2 млрд рублей льготных займов. Город предоставляет земельные участки под строительство производств по льготной ставке за один рубль в год. В Москве реализуется около 80 масштабных инвестиционных проектов, создающих более 60 тыс. рабочих мест. Также в 2023 году запущен проект «Зеленый коридор», сокращающий сроки административных процедур.