Производство бумаги в Москве выросло более чем в 4 раза

Фото - © Производство бумаги в Москве/ М. Мишина. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

В начале 2024 года московские предприятия, которые производят бумагу и бумажные изделия, показали значительный рост производства — более 309 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов подчеркнул этот успех.

В Москве насчитывается более 700 предприятий, которые производят книги, упаковку, бумагу и другие изделия. В 2024 году отрасль демонстрирует высокую динамику роста: за первые 2 месяца объем производства увеличился более чем в 4 раза. Общий объем отгруженных товаров составил 7,8 млрд рублей, что на 67,8 процента превышает показатели аналогичного периода 2023 года.

Столичные компании производят широкий ассортимент продукции, включая бумагу, картон, ящики, коробки, обои, канцелярские принадлежности и изделия.

Растущий объем промышленного производства в Москве связан с поддержкой города.

В настоящее время предприятиям доступно более 20 финансовых и нефинансовых инструментов, которые помогают экономить собственные ресурсы, развивать производство, расширять площадки, наращивать выпуск продукции, налаживать экспортные поставки и внедрять автоматизацию и роботизацию, отметил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.