Производство бумаги и продукции из нее в Москве выросло более чем в 4,7 раза

За первые три месяца текущего года столичные предприятия выпустили на 376,9% больше бумажных изделий, чем в первом квартале прошлого года, сообщил глава московского департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Первый квартал этого года отметился ростом столичной обрабатывающей промышленности на 17,9%.

«Лидеры — производители пищевой продукции, компьютерной техники, а также бумаги и бумажных изделий. В частности, выпуск последних с января по март вырос более чем в 4,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Отгружено товаров более чем на 12,4 млрд рублей, что на 58,3% превышает показатели того же периода 2023-го», — объяснил Владислав Овчинский.

Бумага и производные изделия — неотъемлемый материал для различных отраслей промышленности.

Так, высококачественная столичная упаковка имеет большой спрос в секторах продовольственной, фармацевтической и косметической промышленности. Чековые ленты применяются в кассовых аппаратах, печатающих устройствах, банкоматах, терминалах для оплаты картой, компьютерных кассах. В рекламных целях часто используется различная московская бумажная продукция: для производства листовок, брошюр, плакатов, каталог, визиток и т. д.

В 2023 году число столичных производителей книг, упаковки, бумаги и различных бумажных изделий, увеличилось на 14% и превысило 700.

Город активно поддерживает промышленников, предоставляя, в том числе, льготные займы и кредиты от Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства. Также по программе «Экспорт» предприятия могут получить до 300 млн рублей на срок до пяти лет. Средства помогут нарастить поставки за рубеж благодаря закупке сырья, оборудования и росту количества рабочих мест.