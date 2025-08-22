Производство бензина в РФ упало почти на 10% из-за ремонтов и инцидентов на НПЗ

Оптовая стоимость бензина с начала августа бьет исторические рекорды. Рынок не удается охладить даже опять введенному властями запрету на экспорт топлива для крупных компаний, а высокий сезонный спрос и инциденты на нефтеперерабатывающих заводах сделали ситуацию хуже, сообщает « Коммерсант ».

Цена топлива на Петербургской бирже начала увеличиваться в июне, в конце июля темпы роста ускорились. В августе стоимость АИ-92 и АИ-95 побила рекорды, которые удерживались с осени 2023 года. Так происходило несколько дней.

21 августа цена АИ-92 опять побила рекорд. Он подорожал до 72 663 рублей за тонну. Цена АИ-95 увеличилась на 1,11% до 81 342 рублей за тонну.

28 июля правительство продлило запрет на экспорт бензина до 31 августа. Его соблюдали в том числе производители. Осенью 2023 года благодаря подобному решению получилось сдержать рост цен. Однако в этот раз такого же эффекта не было.

14 августа правительство поддержало продление запрета на экспорт на сентябрь. Для остальных участников рынка ограничение распространится и на октябрь.

Управляющий партнер трейдера «Пролеум» Максим Дьяченко считает, что стоимость топлива летом 2025 года росла из-за внеплановых остановок нефтеперерабатывающих заводов. Резерва бензина создать не получилось. Из-за инцидентов и ремонтов на НПЗ изготовление бензина в РФ снизилось практически на 10%.

В январе среднесуточное производство топлива составляло 123,6 тыс. тонн. В первые 19 дней августа оно упало до 102,2 тыс. тонн. Весенние резервы были на минимальном уровне. Независимые игроки не стали их создавать, и рынок вошел в сезон без запасов.