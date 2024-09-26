Производительность технопарка в Домодедове возросла вдвое с 2022 г

Предприятие по производству высокотехнологичного навесного оборудования посетили в ходе рабочей поездки в Домодедово руководитель аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области Наталья Чудакова, президент городской Торгово-промышленной палаты Валентин Усов и прокурор города Константин Сидоренко, сообщает пресс-служба бизнес-омбудсмена Подмосковья.

В 1995 году выходцы из НИИ основали компанию, унаследовавшую знаменитую советскую школу научных разработок и ставшую единственным в России производителем высокотехнологичного навесного оборудования. Предприятие серийно выпускает гидромолоты, ковши, вибропогружатели, вибротрамбовки, манипуляторные установки, сельскохозяйственное, лесное и коммунальное оборудование.

Предприятие начиналось с 3-х человек, сегодня здесь работает свыше 1200 сотрудников. На площади свыше 17 тыс. кв. метров налажен полный цикл производства. Все выпускаемые продукты разработаны в собственном конструкторском бюро, изготовление компонентов и сборка готовой продукции выполняются на производственных мощностях завода, где сосредоточены все виды высокоточной современной металлообработки.

Компания является партнером крупнейших российских предприятий и содействует повышению технической оснащенности и конкурентоспособности российского машиностроения. Активно развивается экспортное направление, навесное оборудование поставляется партнерам за рубежом.

В сентябре 2022 года технопарк принял участие в региональной программе «Земля за рубль», благодаря которой уже в мае 2023 в эксплуатацию было введено новое производство, вступившее в полную силу в этом году.

«Мы одни из первых в области, кто реализовал программу „Земля за 1 рубль“ „под ключ“. Появившийся благодаря ей цех уже функционирует и полноценно выдает продукцию. Модернизация полной линейки продукции происходит у нас ежегодно, благодаря чему повышаются характеристики оборудования, качество, оптимизируется стоимость. В лаборатории развития компании ежедневно более 60 конструкторов-проектировщиков работают над улучшением оборудования, происходит симбиоз старой проектной школы и наставничества. В любых сложностях мы ищем возможности, оптимизируем процессы и думаем, как работать эффективнее. С 2022 года наша производительность увеличилась в 2 раза. В последующие 5 лет мы планируем войти в десятку лучших мировых производителей навесного оборудования», — рассказал директор технопарка по развитию Иван Василега.

«Это уникальное предприятие, на котором собраны: передовая инженерная мысль и высококлассные профессионалы, выпускающие высокотехнологичную продукцию. Технопарк в Домодедове доказывает, что импортозамещение в Подмосковье развивается большими темпами и выходит на международный уровень. Компания активно развивает систему наставничества, взращивая молодых специалистов, подчеркивая сворю заинтересованность в том, чтобы люди здесь работали и развивались. Средняя зарплата на предприятии в среднем более 140 тысяч рублей. Такие практики надо развивать. Команда губернатора Московской области Андрея Воробьева оказывает все виды поддержки предпринимателям: имущественную, финансовую, консультативную. Мы, в свою очередь, всегда готовы помочь бизнесу решить все возникающие правовые вопросы», — заключила руководитель аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области Наталья Чудакова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил стабильность экономики региона.

«Я хотел бы поблагодарить всех руководителей предприятий, здесь есть очень достойные, авангард нашей промышленности, руководители заводов, и есть бизнес, который открывает новые предприятия», — сказал глава региона.